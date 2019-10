L'Américaine Brianna McNeal, championne olympique en 2016 et championne du monde en 2013 du 100 m haies, a été disqualifiée pour faux départ samedi lors des séries aux Mondiaux de Doha, qu'aucune des trois Françaises engagées n'a réussi à franchir. McNeal a été sortie dès la 2e série et a quitté le Khalifa stadium en pleurs après avoir reçu un carton rouge.

Les trois Françaises engagées, qui pouvaient prétendre à franchir au moins un tour, ont déçu. Solène Ndama n'a pas réussi à franchir la première haie, Fanny Quenot a terminé 6e (13.51) et Laura Valette a terminé 8e et dernière de sa série (13.47) après une grosse erreur technique à mi-course. "Je n'ai pas d'explication, a déclaré Ndama après la course, épilogue de Mondiaux décevants après sa 14e place sur l'heptathlon jeudi.Je ne sais pas quoi vous dire, j'étais peut-être fatiguée, j'ai besoin de vacances là. L'échauffement s'est très mal passé, je n'ai pas passé une haie correctement".