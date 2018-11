Quatrième titre pour Keitany sur le marathon de New York

La Kényane Mary Keitany a remporté dimanche le marathon de New York chez les femmes pour la quatrième fois de sa carrière. Déjà lauréate de l'épreuve en 2014, 2015 et 2016, Keitany s'est imposé en solitaire en 2h 22 minutes et 48 secondes. Elle devient à 36 ans la deuxième athlète la plus titrée sur le parcours new-yorkais, derrière la Norvégienne Grete Waitz (9 victoires).

Vidéo - Et de quatre pour Keitany 02:01

La Kényane, qui a également remporté le marathon de Londres à trois reprises, a devancé sa compatriote Vivian Cheruiyot (2h 26 min 02 sec), championne olympique 2016 du 5000 m et victorieuse à Londres en avril. Sacrée en 2017, l'Américaine Shalane Flanagan a pris la troisième place en 2h 26 minutes et 22 secondes.