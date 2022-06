Le Français Benjamin Robert a signé le troisième meilleur chrono de l'année sur 800 m en 1 min 43 sec 75/100 pour s'imposer sur le double tour de piste au meeting de Ligue de diamant de Paris samedi soir. Un temps disqualifié pour avoir gêné un de ses adversaires dans les derniers mètres, Robert a finalement été reclassé.

Ce chrono est synonyme de nouveau record personnel très nettement abaissé pour l'athlète de 24 ans, qui tournait depuis deux ans autour de 1 min 44 sec et demie. Seuls le Britannique Max Burgin (1:43.52) et le Marocain Moad Zahafi (1:43.69) ont couru plus vite que lui cette saison.

Lavillenie prend date

Également au départ du 800 m, Gabriel Tual s'est finalement classé quatrième en 1 min 44 sec 23/100, nouveau record personnel, et Pierre-Ambroise Bosse sixième en 1 min 44 sec 54/100, son meilleur temps de la saison et minima pour les Championnats du monde à Eugene (Etats-Unis) du même coup réussis.

Robert, éliminé en séries des JO l'été dernier, et Tual ont eux déjà validé le niveau de performance demandé par la Fédération française d'athlétisme pour participer aux Mondiaux de Eugene dans un mois (15-24 juillet).

À la perche, Renaud Lavillenie a pris la deuxième place avec 5,80 m franchis au deuxième essai, derrière le Belge Ben Broeders, qui a passé la même barre dès sa première tentative. Thibaut Collet, qui s'est arrêté à 5,75 m, a terminé troisième.

