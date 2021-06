Gabby Thomas et Rai Benjamin ont chacun réalisé le deuxième meilleur temps de l'histoire dans leurs disciplines respectives, le 200 m et le 400 m haies, samedi, lors des sélections olympiques américaines qui se déroulent à Eugene (Oregon).

Thomas, star montante du sprint américain, s'est imposée en 21,61 secondes, soit le record mondial cette saison. Seule Florence Griffith-Joyner a couru plus rapidement, avec son record du monde de 21"34, établi lors des Jeux olympiques de 1988, même s'ils sont ternis par des soupçons de dopage.

Benjamin s'est en plus permis de ralentir sur la fin

Rai Benjamin, médaillé d'argent dans la discipline aux championnats du monde 2019 de Doha, a de son côté remporté la finale du 400 m haies en 46"83. Seul le record mondial de Kevin Young, datant de 1992, est plus rapide, à 46"78. L'Américain de 23 ans, qui a ralenti sa cadence dans la dernière ligne droite, ira sans doute chercher ce record à Tokyo, où il participera à ses premiers JO.

La championne du monde du lancer du marteau DeAnna Price est quant à elle devenue la deuxième femme de l'histoire à franchir la barre des 80 mètres dans cette discipline. Médaillée d'or aux championnats du monde de 2019, DeAnna Price a réalisé un lancer surpuissant de 80,31 m lors de son cinquième essai de la finale.

DeAnna Price, au centre, est devenue la deuxième femme de l'histoire à franchir la barre des 80 mètres au lancer de marteau. Crédit: Getty Images

La Polonaise Anita Wlodarczyk, championne olympique en 2012 et 2016 et quadruple championne du monde, détient le record du monde avec 82,98 m et est largement considérée comme la meilleure lanceuse de marteau de tous les temps. Price se rend néanmoins à Tokyo le mois prochain avec la ferme conviction qu'elle pourra s'emparer du trône olympique de Wlodarczyk.

Enfin, le champion du monde de 110 m haies Grant Holloway s'est imposé en finale en 12"96, se qualifiant ainsi pour ses premiers JO, alors que la quadruple championne du monde du saut en longueur Brittney Reese a réalisé son meilleur saut de la saison, à 7,13 m. Elle fait partie des favorites à Tokyo, elle qui a déjà connu l'or olympique à Londres en 2012.

