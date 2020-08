MEETING DE STOCKHOLM - (Presque) toutes les cartes rebattues avant le dernier saut ? C'est une nouveauté qui va être instaurée à partir de dimanche, en Suède, lors des concours de saut en longueur. Une évolution réglementaire qui fait l'unanimité... contre elle, du côté des athlètes, avec à leur tête Christian Taylor, référence du triple saut.

Voici une nouveauté qui fait causer. Le meeting de Stockholm propose dimanche pour les concours de saut en longueur une "finale à trois" avec un 6e saut décisif pour la victoire. Une idée immédiatement décriée par les meilleurs athlètes du monde.

Alors qu'habituellement le vainqueur est désigné par le meilleur saut après six essais, les trois meilleurs sauteurs seront cette fois sélectionnés après cinq essais pour une "finale" où la victoire se disputera seulement sur le 6e saut, peu importe ce qu'il s'est passé auparavant. Une idée qui s'inscrit dans la volonté des instances de "dépoussiérer" le premier sport olympique.

Taylor est circonspect : "J'aimerais comprendre..."

"J'espère que cette idée s'arrêtera après cette saison (...) j'aimerais comprendre comment cela pourrait être meilleur que le format traditionnel ?", a réagi sur Twitter l'Américain Christian Taylor, le meilleur triple-sauteur du monde (double champion olympique, quadruple champion du monde).

La voix du respecté athlète américain porte particulièrement depuis qu'il a créé en novembre 2019 l'organisation "The Athletics Association", composée uniquement d'athlètes, pour peser dans le processus de décisions sur les réformes de l'athlétisme international, dont les sportifs se sentent exclus.

L'organisation a d'ailleurs entrepris de sonder les athlètes professionnels à propos du format de compétition proposé à Stockholm. L'issue du sondage ne fait quasiment aucun doute, tant de nombreuses stars ont critiqué l'idée ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

"Ça me donne envie de me taper la tête contre un mur"

"Encore une fois les sauts sont le dindon de la farce. ÇA NE FONCTIONNE PAS ! Ça me donne envie de me taper la tête contre un mur", s'est emporté le champion olympique 2012 britannique du saut en longueur Greg Rutherford. "Est-ce que l'on va chronométrer seulement les 50 derniers mètres du 400 m maintenant ?", a encore lancé sa compatriote Jazmin Sawyers, vice-championne d'Europe 2016.

Les spécialistes des "concours" (sauts et lancers) plus généralement se sont emportés, comme le lanceur de javelot kényan Julius Yego. Ils s'estiment déjà régulièrement lésés par les télévisions, qui diffusent leurs disciplines en léger différé et dans un ordre parfois aléatoire, et par la puissante Ligue de diamant qui a notamment supprimé le triple saut et le disque de son programme cette saison pour raccourcir ses compétitions. "Laissez les concours tranquilles", a asséné l'Américaine Brittney Reese, championne olympique 2012 à la longueur. Place maintenant à cette nouveauté controversée.

