La poisse colle aux basques des athlètes français. Après la double blessure de Renaud Lavillenie lors du concours de la perche, c'est l'autre grande chance de médaille française, Kevin Mayer, qui est diminué physiquement. Quatrième à l'issue des trois premières épreuves du décathlon olympique et d'un lancer du poids raté, le Français a expliqué les raisons de sa méforme au micro de France Télévisions : "J'ai le dos bloqué, a averti le recordman du monde. Je donnerai tout jusqu'au bout. Ca fait 3 ans que ça ne m'était pas arrivé. Je peux quand même faire de l'athlé mais je ne prends aucun plaisir. Je vais aller au bout."

Maintenant, à moi d'envoyer la lourde dans les autres épreuves pour rattraper mon retard, je connais mon potentiel, j'ai les jambes qu'il faut, j'ai le haut qu'il faut, simplement, mais j'ai des éclairs dans le bas du dos à chaque fois que je fais quelque chose, a-t-il continué en larmes. Déjà blessé au tendon d'Achille puis aux ischios-jambiers aux Mondiaux de Doha en 2019, Kevin Mayer avait été contraint à l'abandon. Alors qu'il accuse déjà un retard de 304 points sur l'autre favori, Damian Warner, en feu ce mercredi matin , Mayer ne baisse pas encore les bras : ", a-t-il continué en larmes. Déjà blessé au tendon d'Achille puis aux ischios-jambiers aux Mondiaux de Doha en 2019, Kevin Mayer avait été contraint à l'abandon.

S'il est largement diminué, comme ses performances du matin pouvaient le laisser penser, il n'est pas question d'abandonner cette fois-ci : "Cela ne m'empêche pas de tout faire et tant que je pourrai courir et marcher, je peux vous promettre une chose, même si je ne prends pas de plaisir, même si le rendez-vous de ma vie est totalement gâché, je vais continuer." Mais Mayer est rongé par la frustration : "Si vous saviez les jambes que j'ai, comment je sentais que le poids était léger et ne pas pouvoir s'exprimer alors que c'est le premier plaisir du sport, c'est quelque chose qui ne me va pas du tout, a-t-il regretté. Je ne suis pas là pour l'argent, je ne suis pas là pour les médailles, je suis là pour m'éclater."

Que peut-il espérer désormais ? Si Warner est sur une autre planète et jouit d'une confiance sans borne en ce début de décathlon, Mayer est toujours à la lutte. Il a avoué que son blocage au dos l'handicapait surtout dans l'épreuve du poids et le podium reste un objectif raisonnable pour lui, même s'il ne visait que l'or à Tokyo.

"J'ai très peu de sensation, de plaisir, mais je crois que je peux aller chercher une médaille même comme ça", admet-il malgré tout. "J'ai mal mais je vais faire avec, je suis aux Jeux Olympiques, je n'ai pas le choix." Ce mercredi après-midi, le Français devra limier la casse sur le saut en hauteur et le 400 mètres, deux de ses points faibles. Touché au dos et sans doute dans la tête, Mayer va devoir s'accrocher et serrer les dents.

