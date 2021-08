100 m : Warner envoie un message

Damian Warner, le principal adversaire de Kevin Mayer dans la quête de l'or olympique, a démarré très fort et envoyé un vrai message à la concurrence. le Canadien a égalé le record du monde de la discipline et son record personnel (10"12). Mayer a démarré plutôt solidement son décathlon en achevant sa ligne droite en deuxième position de sa série en 10"68, soit le 9e temps et assez loin de sa marque de référence (10"50). Le Français, recordman du monde, compte 133 points de retard sur Warner à l'issue de la première épreuve. À suivre, la longueur.

Classement après le 100 m (1 épreuve sur 10) :

1. Damian Warner (CAN) 1 066 points

2. Ashley Moloney (AUS) 1 013 pts

3. Pierce Lepage (CAN) 992 pts

...

9. Kevin Mayer (FRA) 933 pts

Plus d'infos à suivre...

