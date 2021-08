Athlétisme

JO Tokyo 2020 - Athlétisme - Miller intouchable, Felix et son finish de feu : la dernière ligne droite du 400m en vidéo

JEUX OLYMPIQUES - Une course pour l'histoire et le sacre de deux reines. Intouchable, Shaunae Miller a remporté l'or sur 400m au terme d'une course parfaitement maîtrisée. Derrière elle, Allyson Felix s'est arrachée sur l'ultime ligne droite pour aller chercher une médaille de bronze et ainsi devenir l'athlète féminine la plus décorée aux JO. Revivez la dernière ligne droite d'un 400m magnifique.

00:00:20, il y a un jour