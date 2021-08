Ce n'était pas tout à fait ce dont il avait rêvé. Mais au vu du contexte de ces deux derniers jours, pas sûr que Kevin Mayer se morfonde très longtemps. A défaut de bonheur, cette médaille d'argent sera celle du soulagement. Au prix d'une deuxième journée solide, le Français est allé chercher sa place sur le podium jeudi, derrière l'intouchable Damian Warner, sacré avec, en prime, un nouveau record olympique pour le Canadien : 9018 points. Mayer, lui, a fini loin de son record du monde, avec 8726 points. Mais il a sauvé l'essentiel, apportant au passage sa première médaille à l'athlétisme tricolore dans ces Jeux de Tokyo.

Il revient de loin. Mercredi, après les trois premières épreuves, le dos en vrac et les larmes aux yeux, on avait même craint un scénario à la Doha 2019, avec un abandon. Une dose d'anti-inflammatoires avant la session du soir avait sauvé les meubles, mais en virant en 5e position à l'issue de la première journée, il s'était placé dans une situation bien inconfortable. Jeudi, avant les deux dernières épreuves, il figurait encore au 4e rang. La perche (5,20m) lui avait permis de se replacer, mais pour ne pas échouer à la pire des places, il lui fallait frapper un grand coup un moment ou un autre. Ce fut au javelot.

Tokyo 2020 Gardiner reste le roi du tour de piste, les Américains au bout du fiasco IL Y A UNE HEURE

5,20m passés : le saut de l'espoir pour Mayer à la perche

Warner au-dessus du lot

Là, à sa deuxième tentative, le Montpelliérain a sorti le jet de sa vie : 73,09m. record personnel. Bien au-delà de ses 71,90m de Talence en 2018, le jour de son record du monde. Ce lancer, assorti d'un gigantesque cri de joie, de rage et de soulagement mêlés, a changé la donne pour de bon, en le replaçant devant le jeune Australien Ashley Moloney et le Canadien Pierce Lepage. Sauf catastrophe sur le 1500 mètres, le podium était dans la poche. La catastrophe n'a pas eu lieu et malgré un temps loin des meilleurs, Mayer a assuré l'argent. Comme il y a cinq ans à Rio. Et de la même manière qu'il n'y avait rien eu à faire à l'époque face à Ashton Eaton, il n'y a pas de regrets à nourrir à Tokyo.

Record personnel atomisé : l'énorme jet de Mayer au javelot pour prendre la 2e place provisoire

Si Kevin Mayer est resté loin de ses standards, Damian Warner, lui, a survolé les débats pendant deux jours. Le Canadien avait flirté avec les 9000 points au mois de mai, il les a dépassés au Japon, devenant le premier homme à franchir cette barre mythique aux Jeux. Ce record olympique met une belle cerise sur le gâteau de Warner. Même sans ses problèmes physiques, rien ne dit que le Français aurait pu aller chercher l'or face à ce Warner-là. C'eût été possible, mais certainement pas garanti.

Mais ni Mayer ni l'athlétisme français ne sont vraiment en mesure de faire la fine bouche. Cette médaille d'argent assure aux Bleus de ne pas repartir bredouilles de Tokyo. Un spectre qui avait pris de l'ampleur après les déboires de Renaud Lavillenie à la perche et, donc, ceux de Kevin Mayer en ouverture du décathlon. A l'échelle de l'athlé tricolore, devenir double médaillé, quand bien même ce ne serait "que" d'argent, ce n'est pas rien. Et, à sa manière, il y a mis la manière.

Mayer Crédit: Eurosport

Tokyo 2020 Nageotte couronnée au bout du suspense IL Y A 2 HEURES