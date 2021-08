Athlétisme

Tokyo 2020 - Andre De Grasse champion olympique du 200m : sa course en vidéo

JEUX OLYMPIQUES - Médaillé de bronze sur 100m, Andre de Grasse est devenu champion olympique du 200m en battant son record personnel et celui du Canada (19"62) en finale devant les Américains Kenneth Bednarek et Nah Lyles. Voici sa course victorieuse en images.

00:00:29, il y a 2 heures