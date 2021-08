Il est venu, il a vu, il a vaincu. Personne n'attendait rien d'autre de lui. Enfin, si… Un petit record pour couronner le tout. Le coup est passé près puisque, seul au monde, Armand Duplantis s'est attaqué à une barre à 6,19 mètres, devant ses collègues perchistes restés sur le tartan pour l'encourager. Le coup est passé près, surtout au premier essai. Le Suédois l'avait dans les jambes, largement. Mais c'est au niveau des pectoraux que ça a coincé. Une déception toute relative. A 21 ans, et avec tout l'avenir devant lui, Duplantis est déjà le roi.

Quand Renaud Lavillenie - handicapé par sa cheville et une chute à l'échauffement - ramait et calculait pour grimper à l'économie, Armand Duplantis n'avait pas ces soucis-là : un essai réussi à 5,55, un autre à 5,80, puis un triplé à 5,87, 5,92 et enfin 5,97 mètres, l'affaire était dans le sac. Emballé, c'est pesé. Christopher Nilsen, le dernier adversaire debout (5,97m), s'attaquait à 6,02 mètres. Mais s'y cassait les dents. L'Etasunien a pris l'argent, devant un certain Thiago Braz (5,87m), héros de Rio et bourreau de Renaud il y a cinq ans.

A un cheveu du record

Seul face à lui-même, un peu comme le reste du temps soit dit en passant, Duplantis s'est alors attaqué à son propre record du monde. Une barre à 6,19 mètres et un premier essai qui aurait fait frissonner le public s'il y en avait eu... Ce n'est pas passé. Pas plus que les deux bonds suivants. Mais l'essentiel était ailleurs. Duplantis attendra 2024 pour espérer devenir le premier à battre un record du monde à la perche depuis Władysław Kozakiewicz à Moscou en 1980. A Paris, le Suédois n'aura que 24 ans.

Champion d'Europe en 2018 et vice-champion du monde un an plus tard, Duplantis a gagné 28 de ses 29 derniers concours. Avec 19 compétitions terminées à plus de six mètres. Rien que ça. Tokyo ne pouvait lui échapper.

