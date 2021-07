Tokyo 2020

Pour ma cheville, j'ai des hauts et des bas, c'est compliqué dans l'ensemble. Je sens toujours que ma cheville est sensible, je continue les soins, je ne désespère pas", a affirmé Renaud Lavillenie en conférence de presse mercredi, J'ai retrouvé des bonnes sensations à Kobe (où l'équipe de France est en stage, ndlr). Ma préoccupation, désormais, c'est de faire diminuer la douleur. Le grand verdict sera samedi matin, je reste confiant", a ajouté l'Auvergnat. ", a affirmé Renaud Lavillenie en conférence de presse mercredi, trois semaines après son entorse au pied gauche . "(où l'équipe de France est en stage, ndlr).", a ajouté l'Auvergnat.

Le champion olympique 2012 et ancien détenteur du record du monde du saut à la perche s'était blessé le 11 juillet à l'échauffement lors du meeting de Sotteville-Lès-Rouen, sa dernière compétition avant les Jeux, en retombant sur le côté du tapis de réception.

C'est une part d'inconnu

Un coup dur alors qu'à 34 ans il vise au Japon une troisième médaille olympique consécutive (or en 2012, argent en 2016), lors d'une saison qui l'a vu retrouver le très haut niveau mondial cet hiver (6,06 m) en salle, avant de connaître une préparation estivale perturbée par des blessures. "Il y a forcément un peu d'inquiétude, je ne suis pas dans la position dans laquelle on rêve d'arriver. C'est une part d'inconnu. Je ne serais pas contre avoir un ou deux jours de plus pour gagner du temps. Mais je sais au fond de moi que je suis un battant, je ne vais pas lâcher", a-t-il assuré.

"Strapé" à la cheville, "pour limiter la flexion", il s'est "préparé pour sauter quoi qu'il arrive". "Je n'ai pas encore pris d'antidouleurs, seulement des anti-inflammatoires disons classiques, pour les antidouleurs on décidera au dernier moment avec le staff", a-t-il précisé.

Lavillenie a pu renouer avec les sauts depuis plusieurs jours à Kobe, avant d'arriver jeudi au Village olympique. "J'ai réussi ces dernières séances à m'engager, avec les pointes. J'ai fait des séances de course très rapides pour voir la réaction de la cheville, j'ai plusieurs éléments encourageants", a-t-il conclu.

