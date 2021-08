Athlétisme

Tokyo 2020 - Mayer : “Revenir à mon meilleur niveau au saut en hauteur est un énorme plaisir”

Jeux Olympiques - Alors qu’il était blessé au dos avant le début du décathlon, Kevin Mayer a sorti une performance incroyable pour aller décrocher une deuxième médaille d’argent aux Jeux Olympiques. Sur le plateau d’Eurosport, le décathlonien revient sur son parcours et notamment sur le saut en hauteur. Retrouvez un best of de son interview en video.

00:03:03, il y a une heure