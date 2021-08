Tokyo 2020

Un concours de très haute volée et deux champions olympiques ! Ce concours du saut en hauteur des Jeux Olympiques de Tokyo, ce dimanche, était fou. Jusqu'à un dénouement...inattendu. Alors que Mutaz Essa Barshim et Gianmarco Tamberi n'avaient raté aucun essai jusqu'à 2m39, le Qatarien et l'Italien ont décidé, après leurs trois échecs sur cette dernière barre, de se partager le titre olympique après concertation avec les officiels.

Les deux hommes ont donc été sacrés après leur concours parfait jusqu'à 2,37 m, soit la meilleure performance mondiale de l'année. Le Bélarusse Maksim Nedasekau a complété le podium, 3e. Les trois hommes ont tous les trois franchi 2,37 m, mais si Barshim et Tamberi ont été classés à égalité parfaite pour la médaille d'or, ils ont devancé le Bélarusse au nombre d'essais.

Barshim enfin titré après deux médailles d'argent

Que ce soit pour Barshim (30 ans) ou Tamberi (29 ans), les deux avaient déjà goûté à la saveur d'un titre mondial, mais cette fois-ci, ils ont littéralement survolé cette épreuve des JO. Faisant preuve d'une incroyable aisance à chacun de ses passages, le double champion du monde qatarien n'a jamais tremblé. Après deux Olympiades conclues sur la deuxième marche du podium (à Londres en 2012 puis Rio en 2016), Barshim a enfin concrétisé la domination qu'il impose depuis de nombreuses années.

Tamberi et Barshim s'arrêtent à 2,37m : le beau geste des deux champions olympiques de la hauteur

De son côté, Gianmarco Tamberi, parmi les derniers sauteurs à s'élancer sur ce concours, n'a pas manqué ce rendez-vous. A Rio, en 2016, il avait vu ses rêves olympiques s'envoler après une blessure à la cheville à la veille des JO. Mais à force d'abnégation, Tamberi est revenu au plus haut niveau. Champion d'Europe en salle en 2019 (2m32), l'Italien n'avait pris que la 8e place lors des Mondiaux de Doha la même année. A Tokyo, il s'est rapproché très près de son record personnel (2,39 m) afin de s'offrir la plus belle consécration de sa carrière.

La déception Harrison

Détenteur de la meilleure performance mondiale de l'année (2,36 m) avant les JO, le prodige américain JuVaughn Harrison n'est pas parvenu à accrocher le podium, lui qui participera également à la finale du saut en longueur lundi. Le phénomène de Louisiana State University, est en effet le premier athlète depuis 1912 à participer à deux finales de saut olympiques. S'il ambitionnait de glaner une première médaille à la hauteur, à seulement 22 ans, Harrison n'a pu faire mieux qu'une 7e place après avoir passé une barre à 2,33 m. L'Américain a bien tenté de faire l'impasse sur 2,35 m, puis 2,37 m, mais la dernière marche était trop haute pour lui.

