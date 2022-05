Auto / Tourisme

WTCR - PAU - Azcona remporte la couse 2 à Pau

PAU - COURSE 2 - Mikael Azcona a remporté la Course 2 à la grille partiellement inversée de la course de Pau après que Norbert Michelisz et Attila Tassi, qui se partageaient la première ligne, se sont accrochés juste après le départ sur le Circuit de Pau-Ville.

00:01:57, il y a une heure