"Grâce à lui, nous pouvons vivre" : Face à la guerre en Ukraine, Dmitriy Mikhay et Jack Beaumont, rivaux mais amis

AVIRON - Les rameurs Dmitriy Mikhay (Ukraine) et Jack Beaumont (Royaume-Uni) se disputent des médailles. Mais ils font plus que ça, depuis quelques semaines. Beaumont est venu en aide à Mikhay, lorsque la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. Les deux hommes s'entraînent ensemble, sur la Tamise. Un soutien, plus que sportif, qu'ils racontent dans ce reportage, dans notre émission Power of Sport.

