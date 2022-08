Aviron

Power of Sport - Pascale Bercovitch, l'incroyable résilience

Pascale Bercovitch prépare les Jeux Paralympiques de Paris en 2024. Agé de 54 ans, elle a été rameuse, cycliste et kayakiste. Dans deux ans, elle espère participer à ses cinquièmes Jeux. Sa vie a basculé à 17 ans lors qu'elle a perdu ses deux jambes. Une histoire exceptionnelle. The Power of Sport est à retrouver tous les mercredis sur Eurosport 1.

00:04:07, il y a 12 minutes