Jeux Olympiques Tokyo - Aviron : Les Norvégiens à l’eau !

Tokyo 2020 – La paire norvégienne Are Welerholt Strandli et Kristoffer Brun est tombée à l’eau ce mercredi durant la demi-finale 1 deux de couple messieurs poids léger. Le chavirage en course a annihilé toute chance de victoire pour les Norvégiens. Une première demi-finale remportée par les Allemands. Retrouvez la vidéo de la chute de l’équipage.

00:04:13, il y a 11 minutes