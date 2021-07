Aviron

Tokyo 2020 - Les larmes de joie d’Hugo Boucheron et Matthieu Androdias pendant la Marseillaise

TOKYO 2020 – Hugo Boucheron et Matthieu Androdias ont remporté le titre olympique en deux de couple en aviron. Les Français se sont imposés devant les Pays-Bas et la Chine avec en plus un nouveau record olympique (6’00’’33). C’est la troisième médaille d’or pour la délégation française. Revivez en vidéo la remise de la médaille et la marseillaise qui a résonné dans la baie de Tokyo.

00:01:54, il y a 31 minutes