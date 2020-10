Sitôt la victoire tant attendue acquise, cris, klaxons, pétards se sont fait entendre aux quatre coins de L.A. De West Hollywood au Downtown, où deux semaines plus tôt les fans des Lakers s'étaient rassemblés en masse pour célébrer le titre de basket glané par LeBron James et les siens, jusqu'aux abords du Dodgers Stadium au nord de la Cité des Anges.

Les Dodgers comptent désormais sept titres de champion à leur palmarès, qui en fait la sixième équipe la plus sacrée de l'histoire. Loin devant se trouvent les New York Yankees avec 27 trophées, suivis par les Saint-Louis Cardinals (11), les Botston Red Sox et Oakland Athletics (9), ainsi que les San Francisco Giants (8). Ce sacre, le premier depuis 1988, vient récompenser une équipe à la régularité exemplaire ces quatre dernières saisons, mais qui a échoué deux fois lors des World Series en 2017 et 2018 donc, mais aussi en finale de conférence nationale l'an passé.