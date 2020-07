MLB - Deux matches de saison régulière de la Ligue nord-américaine de baseball prévus ce lundi soir ont été reportés à une date ultérieure, en raison d'une épidémie de coronavirus qui frappe l'équipe des Miami Marlins, a annoncé la MLB.

"Les matches prévus entre les Marlins de Miami et les Orioles de Baltimore à Marlins Park et les Phillies de Philadelphie et les Yankees de New York au Citizens Bank Park ont été reportés", a indiqué la MLB ce lundi, ajoutant qu'elle conduisait "une série de tests supplémentaires du Covid-19 auprès des joueurs et encadrements" de la formation floridienne. "Les membres des Marlins, restés à Phildelphie, se mettent eux-mêmes en quarantaine en attendant le résultat de ces résultats", a précisé la MLB.

Selon ESPN, sept joueurs et deux entraîneurs des Marlins ont été testés positifs au Covid-19, s'ajoutant à quatre autres joueurs de l'équipe dont la contamination a été officialisée dimanche, alors que la franchise venait de disputer un match à Philadelphie. C'est par principe de précaution que les Phillies ne joueront pas chez eux contre les New York Yankees ce lundi. L'annonce de ces reports survient quatre jours à peine après le début d'une saison régulière commencée avec quatre mois de retard à cause de la pandémie. Laquelle s'avère recrudescente de façon spectaculaire depuis plusieurs semaines aux Etats-Unis.

Pas de bulle pour la MLB

Or, contrairement à la NBA qui s'apprête à reprendre sa saison dans la bulle de Disney World en Floride, la MLB a opté pour des matches à huis clos à domicile et à l'extérieur, sauf pour les Toronto Blue Jays, interdits de recevoir par les autorités canadienne et qui le feront à Buffalo.

Ce qui oblige donc les clubs à voyager à travers les États-Unis. Une décision critiquée par les experts de santé, alors que la pandémie est incontrôlée dans le pays. Selon les protocoles de santé et de prévention de la ligue, les joueurs sont testés toutes les 48 heures, et le port de masques est obligatoire pour tous les remplaçants et membres des staffs au bord du terrain.

