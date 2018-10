World Series : les Los Angeles Dodgers se relancent au terme d'un match record de... 7h20 !

Les Los Angeles Dodgers ont remporté vendredi le match N.3 des World Series 3 à 2 face aux Boston Red Sox après plus de sept heures de jeu et 18 innings lors du match le plus long de l'histoire des finales de la Ligue majeure de baseball (MLB). Boston mène toujours, 2 victoires à 1, mais Los Angeles peut égaliser dès samedi en remportant le match N.4 qui aura lieu de nouveau au Dodger Stadium.

Les Red Sox, meilleure équipe de la saison régulière avec 108 victoires, sont passés tout près de la victoire dans ce match N.3 émaillé d'erreurs et de rebondissements. Ils pensaient avoir pris l'avantage dans le 13e innning, avant que Max Muncy n'égalise à 2-2 à la suite d'une erreur des Red Sox. C'est ce même Muncy qui a donné la victoire aux Dodgers avec un home-run dans le 18e inning.

Avant cette rencontre qui a duré sept heures et 20 minutes, le match le plus long des World Series avait duré six heures et 23 minutes et n'avait pas dépassé le 14e innning. Les Red Sox convoitent le neuvième titre de leur histoire, la premier depuis 2013, tandis que le sixième et dernier sacre des Dodgers remonte à 1988.

Déjà joués :

Match N.1 : Boston - Los Angeles 8 - 4

Match N.2 : Boston - Los Angeles 4 - 2

A venir :

Match N.4 à Los Angeles : samedi 27 octobre

Match N.5 à Los Angeles : dimanche 28 octobre

Match N.6 à Boston (si besoin) : mardi 30 octobre

Match N.7 à Boston (si besoin) : mercredi 31 octobre

NB: la première équipe à quatre victoires remporte le titre.