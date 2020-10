La fédération française de basket a annoncé jeudi que les rencontres de Ligue féminine (LFB) prévues ce week-end et jusqu'à mercredi ont été reportées en raison du nouveau confinement annoncé par Emmanuel Macron mercredi soir. Cette mesure n'a toutefois pas fait l'unanimité puisque la FFBB précise que huit clubs sur les douze de la LFB y sont favorables. Sur la période évoquée, la totalité de la septième journée de LFB était programmée (six matches samedi et dimanche), ainsi que quatre rencontres de précédentes journées qui avaient été reportées et reprogrammées mardi et mercredi.