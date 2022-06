Tony Parker avait souvent un temps d’avance sur le parquet. Il en a aussi eu un sur Twitter, ce jeudi. Le président de l’ASVEL a devancé la communication de son club, pour annoncer le recrutement de Nando De Colo. L’arrière des Bleus, à Fenerbahçe depuis trois saisons, s’engage avec le club de Lyon-Villeurbanne pour deux ans.

Ad

Vice-champion olympique à Tokyo l’été dernier, De Colo a côtoyé Parker en équipe de France, ainsi que chez les San Antonio Spurs, où il n’a pas connu un succès similaire à celui de son aîné. Mais en Europe, le joueur de 35 ans est une star. Troisième marqueur le plus prolifique de l’histoire de l’EuroLeague, il l’a remportée en 2016 (MVP du Final Four en prime) et 2019 avec le CSKA Moscou.

Betclic Élite Wembanyama débarque à Boulogne-Levallois pour se préparer à la NBA IL Y A 5 HEURES

Une icône de l’EuroLeague... pour la remporter

"C’est avec une grande fierté que nous accueillons Nando (De Colo) au sein de notre équipe. Je tiens en tout premier lieu à le remercier pour la confiance accordée dans notre projet. Il s’inscrit bien sûr dans notre volonté et ambition de voir évoluer les meilleurs joueurs français dans notre championnat, mais également de permettre à l’ASVEL de briller sur la scène européenne", écrit "TP" dans le communiqué de l’ASVEL, au sujet de son ancien compère, 185 sélections sous le drapeau tricolore.

Mais dans son tweet, le meneur quadruple champion NBA est encore plus direct : "En 2013, on a gagné ensemble le premier titre de champion d’Europe de l’histoire de l’équipe de France. En 2023, j’espère qu’on pourra remporter le premier titre EuroLeague de l’histoirede l’ASVEL." La tâche est immense. Mais le coup de filet réalisé l’est presque autant.

Dessins et expressions de Collet… sur une porte : l’épopée des Bleus immortalisée

Betclic Élite L'ASVEL, c'est complètement fou ! 25/06/2022 À 21:06