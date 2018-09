Coupe du monde féminine : les Espagnoles passent au forceps en demi-finales

Les Espagnoles, championnes d'Europe en titre, se sont qualifiées pour les demi-finales du Championnat du monde en battant au forceps le Canada 68 à 53, vendredi soir à Tenerife (Espagne). Les vice-championnes du monde et olympiques ont du s'employer pour battre le Canada d'une bonne Kia Nurse (15 points).

Menées de trois points à l'entame du dernier quart-temps (50-47), les championnes d'Europe 2017 ont passé un 19-0 décisif, notamment des tir à trois points de Marta Xargay et Cristina Ouvina, les Canadiennes restant muettes pendant plus de huit minutes. Le défi physique s'annonce intense en demi-finale contre l'Australie. Avant une éventuelle finale rêvée à domicile contre les États-Unis afin de prendre leur revanche sur les finales mondiale en 2014 et olympique en 2016.