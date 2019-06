James Harden et Anthony Davis sont présélectionnés pour représenter les Etats-Unis lors de la Coupe du monde 2019 en Chine. Les deux joueurs, qui ont remporté le titre mondial en 2014 et la médaille d'or olympique en 2012, vont participer au stage de préparation qui aura lieu du 5 au 9 août à Las Vegas (Nevada). L'entraîneur de la sélection américaine Gregg Popovich, en charge en temps normal des San Antonio Spurs, a notamment également convoqué Damian Lillard (Portland) Kevin Love (Cleveland) et Kyle Lowry (Toronto).

Kawhi Leonard n'est pas là

La superstar de la NBA et des Los Angeles Lakers LeBron James ne figure en revanche pas dans cette présélection, tout comme Kawhi Leonard qui pourrait conduire Toronto à son premier titre NBA. "King James" n'est plus apparu sous le maillot de "Team USA" depuis les JO-2012 de Londres où il a remporté son deuxième titre olympique. Leonard n'est jamais porté le maillot de l'équipe des Etats-Unis et a quitté San Antonio l'été dernier en froid avec ses dirigeants.

Kawhi Leonard et Draymond Green lors de Golden State - Toronto Match 3 des Finales NBA 2019Getty Images

Popovich et ses adjoints, dont Steve Kerr, le coach de Golden State, définiront une sélection définitive de douze joueurs le 17 août après un match de préparation contre l'Espagne, pour le tournoi qui aura lieu du 31 août au 15 septembre. Les Etats-Unis, double tenants du titre, affronteront la République tchèque, le Japon et la Turquie en phase de poules. "Team USA" s'envolera le 19 août pour l'Australie où elle terminera sa préparation avec des matches contre l'Australie et le Canada.

Les 20 joueurs présélectionnés :

Harrison Barnes (Sacramento), Bradley Beal (Washington), Anthony Davis (La Nouvelle-Orléans), Andre Drummond (Détroit), Eric Gordon (Houston), James Harden (Houston), Tobias Harris (Philadelphie), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Damian Lillard (Portland), Brook Lopez (Milwaukee Bucks), Kevin Love (Cleveland), Kyle Lowry (Toronto), Paul Millsap (Denver Nuggets), CJ McCollum (Portland), Khris Middleton (Milwaukee), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Jayson Tatum (Boston), P.J. Tucker (Houston), Myles Turner (Indiana), Kemba Walker (Charlotte).