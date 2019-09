La Fédération internationale de basket (FIBA) a annoncé dimanche avoir engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de l'Australien Andrew Bogut pour des gestes et propos insinuant que les arbitres ont favorisé l'Espagne lors de la demi-finale de la Coupe du monde. Le pivot de 34 ans s'est frotté les doigts mimant de l'argent après une faute sifflée contre lui par les arbitres, sous-entendant qu'ils avaient été achetés, vendredi lors de la double prolongation de la demi-finale perdue à Pékin contre l'Espagne.

Le champion NBA 2015 avec Golden State a ensuite juré à plusieurs reprises contre les Espagnols et la FIBA lorsqu'il a traversé la zone mixte, où les journalistes ont accès aux joueurs. "Ce n'est pas facile de contenir ses émotions quand on traverse la zone mixte" a admis le secrétaire général de la FIBA Andreas Zagklis en conférence de presse. "En même temps, nous avons des principes et des valeurs car nous ne représentons pas seulement la FIBA mais aussi le basket", a-t-il poursuivi ajoutant que "dans ce cas il y aura une procédure disciplinaire".

Le pivot des "Boomers" a été hué dimanche avant le match pour la troisième place contre la France. Bogut avait déjà été visé par le public chinois après sa prise de position sur Twitter en juillet contre le triple champion olympique de natation Sun Yang. Le nageur chinois est suspecté d'avoir détruit au marteau en septembre 2018 son propre échantillon de sang lors d'un contrôle inopiné.