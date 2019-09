Des Bleus sérieux s'imposent très largement face à la Jordanie (103-64). Une victoire synonyme de qualification pour le deuxième tour où ils pourraient retrouver les Lituaniens et l'Australie. Transparent lors du premier match contre l'Allemagne, Nando De Colo a cette fois-ci porté ses coéquipiers en seconde mi-temps pour finir meilleur marqueur du match (19 points). Rudy Gobert a, lui, été impérial sous le cercle avec 16 points et 13 rebonds.

Ils y auront cru pendant un quart-temps et demi. Adroits en début de match, les Jordaniens ont tenu bon pendant près de quinze minutes en répondant aux trois points de Frank Ntilikina et Axel Toupane (2/2 chacun pour débuter). Mais cela n'a pas suffi pour rester au contact de Bleus plus appliqués en attaque que face à l'Allemagne.

Malgré un Dar Tucker agressif et souvent envoyé sur la ligne des lancers (5/6), la Jordanie a petit à petit lâché prise et laissé filer le score, jusqu'à laisser 17 points d'avance aux hommes de Vincent Collet à la mi-temps (50-33). A ce moment-là, Evan Fournier prenait le lead de l'équipe aussi bien offensivement que défensivement.

Ntilikina répond présent

Au retour des vestiaires, la marche en avant des Bleus n'a pas dévié. Evan Fournier est resté sur sa lancée en s'arrachant en défense et en lançant deux contre-attaques successives pour asphyxier les Jordaniens dès la reprise. Toujours portés par un Dar Tucker en feu (20 points à 3/7 à 3 points), les Jordaniens n'ont plus réussi à trouver d'autres solutions. Et c'est Rudy Gobert qui s'est amusé à se jouer des intérieurs adverses. Le pivot du Jazz de Utah a terminé la rencontre en double-double (16 points, 13 rebonds) avec la meilleure évaluation du match (26).

Frank Ntilikina a, lui, prouvé à Vincent Collet qu'il pouvait également compter sur les qualités défensives du meneur des Knicks autant que sur son apport de l'autre côté du terrain (12 points en 21 minutes de jeu). Avec cette deuxième victoire en deux matches, les Bleus sont donc qualifiés pour le tour suivant et disputeront la première place de leur groupe, jeudi (14h30), à la République dominicaine, tombeuse de l'Allemagne (70-68).