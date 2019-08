Encore un forfait pour le Team USA : De'Aaron Fox renonce au Mondial

L'hécatombe se poursuit pour les Etats-Unis, à moins de deux semaines d'entamer la défense de leur couronne mondiale. Le forfait de l'arrière-meneur des Sacramento Kings, De'Aaron Fox, a en effet été annoncé samedi. Fox n'a, pour l'instant, pas encore détaillé les raisons de cette indisponibilité. Mais selon Yahoo Sports, toujours bien informé sur le basket US, le joueur préfère se concentrer sur la prochaine saison NBA qui débute en octobre.

Le poste 1-2 de 21 ans, qui tournait en 14,6 points et 5,9 passes décisives de moyenne par match avec sa franchise sur ses deux premières saisons NBA, avait intégré la pré-sélection américaine en début du mois pour pallier aux manques de "Team USA" sur les lignes arrières. Déjà confrontée à une pénurie de joueur à l'extérieure, la sélection emmenée par le légendaire coach des Spurs Gregg Popovich a donc perdu, avec le forfait de Fox, un nouvel élément pour organiser son jeu en Chine.

PopovichGetty Images

Cette semaine, les États-Unis avaient déjà dû enregistrer le forfait du meneur des Toronto Raptors Kyle Lowry, blessé au pouce gauche, et de l'intérieur des Houston Rockets P.J Tucker, touché à une cheville. Ils viennent s'ajouter à la longue liste de joueurs NBA de premier plan qui ne défendront pas les couleurs de leur pays en Chine. Ces dernières semaines, Lebron James et Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), James Harden (Houston), Damian Lillard (Portland), DeMar Derozan (San Antonio) ou encore le sensationnel rookie Zion Williamson (Nouvelle-Orléans) ont annoncé leur retrait.

Ces forfaits en cascade, et cela semble être également le cas pour Fox, s'expliquent pour la plupart par une volonté de se préparer pour la prochaine saison NBA, qui s'annonce plus que jamais incertaine après le chamboulement de nombreux effectifs cet été. Alors que les USA s'envolent le 19 août vers l'Australie pour une série de matches de préparation, Popovich n'a plus que 13 joueurs à sa disposition. Il devra, au final, en emmener 12 pour le Mondial. Vendredi, pourtant privés de l'arrière des Bostons Celtics Marcus Smart, qui souffre du mollet, les Américains ont néanmoins disposé de l'Espagne (90-81), en match de préparation à Anaheim (Californie).