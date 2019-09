Après avoir battu les Bleus lundi, l'Australie leur a rendu un sacré service ce mercredi. Sa victoire en quart de finale de la Coupe du monde face aux Tchèques (82-70) envoie directement l'équipe de France à Tokyo en 2020 pour y disputer les Jeux Olympiques. La cerise sur le gâteau pour la bande à Gobert. L'exploit, aussi retentissant soit-il, face aux Etats-Unis ne suffisait pas. Mais il ne reste plus que deux nations européennes dans le dernier carré : l'Espagne et la France. On les retrouvera au Japon l'été prochain.

Les Bleus disputeront les JO pour la troisième fois consécutive, une première pour le basket français depuis plus d'un demi-siècle avec les quatre participations entre 1948 et 1960. Ils avaient perdu en quart de finale lors des deux dernières éditions en 2012 et 2016, à chaque fois contre l'Espagne. Le meilleur résultat de l'équipe de France aux Jeux reste une finale perdue contre les Etats-Unis à Sydney en 2000.