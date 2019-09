Un échec synonyme de faillite des leaders

Ils nous avaient habitués à tellement mieux dans ce Mondial 2019. Evan Fournier, Rudy Gobert, Nando De Colo et Nicolas Batum ont cette fois-ci failli. Époustouflant contre les Américains deux jours avant, Gobert n'a marqué que trois points. Il a aussi été en difficulté en défense, au point que Vincent Collet l'a fait sortir plus tôt que d'habitude au premier quart-temps alors que l'intérieur argentin Luis Scola faisait déjà des ravages à l'intérieur (28 points à la fin du match). "Rudy a été dominé en agressivité. Même quand il avait parfois des rebonds, il redescendait la balle et il se les faisait repiquer. Ce n'était pas le même rapport de force qu'aux matchs précédents. Même l'Australie n'était pas aussi dure. On n'avait pas encore rencontré une équipe qui nous avance sur la tronche comme ça", a commenté le sélectionneur.

Fournier, le meilleur bleu en attaque jusque-là, a bien marqué 16 points, mais avec beaucoup de déchet (6 sur 17 au tir, 3 sur 7 au lancer franc). Il a commis sa quatrième faute dès la fin du troisième quart-temps et n'est revenu en jeu qu'à quatre minutes de la sirène, mais il était trop tard. "Evan a été ciblé et il a voulu absolument faire la même chose que dans les matchs précédents sauf que ce n'était pas le même match. La défense argentine était tout à fait différente de tout ce qu'on avait affronté jusqu'à présent. Ils avaient un surnombre défensif impressionnant, parfois jusqu'à trois joueurs sur un des nôtres", a souligné Collet.

Evan Fournier face à l'Argentine, 2019Getty Images

Difficile de porter l'étendard

Lui aussi a rejoint le banc plus rapidement que d'habitude pour laisser sa place à Nando De Colo, mais le sixième homme n'a pas réussi à changer le cours du match. L'arrière a marqué 11 points, la plupart en provoquant des fautes et en tirant des lancers francs (7 sur 8), mais il n'a pris que cinq shoots pendant tout le match (2 réussis). Nicolas Batum n'a pas trouvé la cible (1 sur 6 au tir) et a terminé la rencontre avec seulement 3 points, 5 rebonds et 1 passe.

Comme leurs coéquipiers, les locomotives de l'équipe de France ont été bousculés par l'agressivité des Argentins. "On en avait pas mal parlé mais les joueurs ne se rendaient pas compte que c'était possible. C'est ça le très haut niveau, c'est la capacité à s'élever dans ces moments-là. Ils nous ont désorganisés par cette surpression défensive", a souligné Collet. Les quatre joueurs majeurs n'ont à aucun moment pur sonner la révolte. L'Argentine a eu un moment 16 points d'avance et jamais les Bleus n'ont pu réduire à l'écart à moins de 8 points, dans le dernier quart-temps. "Nos leaders ont été en difficulté. C'était plus dur de porter l'étendard comme ils l'avaient fait lors des précédents matchs", a conclu Collet.