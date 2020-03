Le président de la Fédération française de basket (FFBB) Jean-Pierre Siutat a estimé mardi qu'il fallait envisager de "recomposer le paysage des compétitions" à venir à la suite du report des Jeux olympiques de Tokyo, probablement à l'été 2021.

L'un de ces tournois est l'Euro 2021 féminin de basket qui est prévu en juin 2021 en France et en Espagne, avec des phases finales à Paris-Bercy et dont Jean-Pierre Siutat a évoqué le report en 2023. "Ce serait un super test-event pour les Jeux de Paris-2024", a dit, lors d'une conférence de presse téléphonique, le dirigeant français, qui est aussi vice-président de la FIBA Europe.

L'Euro masculin également reporté ?

Le prochain Euro messieurs est quant à lui au programme de la fin de l'été 2021, en théorie juste après les Jeux de Tokyo, et dans quatre pays : l'Allemagne, l'Italie, la Géorgie et la République tchèque. "On n'est pas persuadé que la NBA laisserait les joueurs faire les deux compétitions", a déclaré Jean-Pierre Siutat, émettant l'hypothèse d'un report à l'été 2022, lors duquel aucun grand tournoi n'est prévu.