Les Bleues, médaillées d'argent lors des quatre derniers Championnats d'Europe, affronteront la Russie, la République tchèque et la Croatie, lors de la phase de groupes de l'Euro 2021 (17-27 juin), après le tirage au sort effectué lundi. Dans cet Euro disputé à Strasbourg et à Valence, les joueuses de Valérie Garnier tenteront de vaincre la malédiction de la dernière marche, après les revers contre l'Espagne (2013, 2017, 2019) et la Serbie (2015) en finale, alors que le dernier titre européen des Bleues remonte à 2009.

Adversaire le plus dangereux pour la France, la Russie a reculé dans la hiérarchie européenne ces dernières années, ne participant pas au Mondial 2018, et n'atteignant pas le dernier carré d'un Euro depuis son dernier titre continental en 2011. Pour une place en quarts de finale, les Françaises devront prendre la première place de ce groupe, alors que les deuxième et troisième devront passer par un barrage. Elles croiseront avec le groupe C, où figure la Belgique, 4e du dernier Mondial 2018, la Turquie, la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine.

Malgré le report d'un an des Jeux olympiques de Tokyo 2020 (23 juillet-8 août 2021) en raison de la pandémie de Covid-19, la Fédération internationale (Fiba) a maintenu l'Euro dames en juin 2021, en raison d'un calendrier chargé avec le Mondial prévu en 2022 en Australie. Ce Championnat d'Europe servira de répétition générale et de rampe de lancement vers les JO pour les quatre nations européennes qui se rendront au Japon cet été, à savoir la France, l'Espagne, la Belgique et la Serbie.

Initialement, la France devait organiser la phase finale (demies, 3e place et finale) en plus d'une partie de la phase de groupes et des quarts. Mais la Fédération française avait renoncé à la mi-mai 2020, se concentrant sur la phase de groupes et les quarts et cédant l'organisation de la dernière partie du tournoi à son homologue espagnol et à la ville de Valence. Les Françaises resteront à Strasbourg pour la phase de groupes, puis pour les quarts de finale, avant de se rendre dans le sud-est de l'Espagne en cas de qualification pour le dernier carré, qu'elles n'ont plus quitté depuis les six dernières éditions de l'Euro.

Composition des groupes

Groupe A (à Valence) : Suède, Belarus, Espagne, Slovaquie

Groupe B (à Valence) : Monténégro, Serbie, Italie, Grèce

Groupe C (à Strasbourg) : Bosnie-Herzégovine, Slovénie, Turquie, Belgique

Groupe D (à Strasbourg) : France, Russie, Rep. tchèque, Croatie

