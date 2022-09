L’équipe de France a joué avec le feu en fin de rencontre et elle a été toute proche de se brûler (78-74). Les joueurs de Vincent Collet avaient pourtant fait le nécessaire en creusant un écart conséquent dans le troisième quart temps, mais les Français n’ont inscrit que onze petits points dans les dix dernières minutes de cette rencontre. Les joueurs de l’équipe de France ont fait preuve d’une crispation étonnante lors de ce match en perdant 20 ballons, alors que la Hongrie était censée être l’adversaire le plus faible de ce groupe B. Avec ce succès, le deuxième en trois matches, l’équipe de France remonte à la deuxième place du classement, à égalité avec la Slovénie et la Bosnie-Herzégovine.

Le cinq majeur de l’équipe de France semble être le bon, Vincent Collet a trouvé le bon équilibre. Mis sur le parquet au début du match et au début du troisième quart temps, le quintette français, composé de Fournier, Gobert, Tarpey, Albicy et Yabusele, a écrasé celui des Hongrois. Après six minutes de jeu dans le premier quart temps, la France menait déjà 19-5 et rien ne semblait pouvoir ébranler l’efficacité des Français en attaque et la solidité de ces derniers en défense. Mais les entrées de Fall, M’Baye, Okobo et Luwawu-Cabarrot, en manque de réussite lors de cette rencontre, ont permis aux Hongrois de revenir assez rapidement au score (21-20).

Après la grosse prestation de Moustapha Fall contre l’Allemagne, c’était au tour de Rudy Gobert et Vincent Poirier de s’affirmer et de sortir un gros match contre ces Hongrois. Malgré la bonne adversité d’un Akos Keller, agressif sous le cercle, les deux joueurs français ont réussi leur match. Rudy Gobert a inscrit 15 points et pris 9 rebonds lors de ce match avec une efficacité au shoot de 67% et de 100% sur les lancers francs. De son côté, Vincent Poirier a inscrit 10 points précieux et pris 5 rebonds. L’ailier fort du Real Madrid, Guerschon Yabusele a, lui aussi, réalisé un excellent match (17 points et 3 rebonds) et c’est la preuve que l’équipe de France, qui a peut-être le meilleur secteur intérieur de la compétition, peut aller loin si ces trois joueurs évoluent à leur meilleur niveau.

France - Hongrie 78 - 74 (21-17, 21-22, 25-14, 11-21)

France: 27 paniers (dont 7 sur 19 à trois points) sur 52 tirs - 17 lancers francs sur 20 tentés - 36 rebonds - 24 passes décisives - 20 balles perdues - 21 fautes personnelles.

M'Baye (6), Luwawu-Cabarrot (7), Heurtel (3), Yabusele (17), Fournier (12), Maledon (2), Poirier (10), Albicy (2), Tarpey (2) Gobert (15), Fall (2)

Hongrie: 25 paniers (dont 11 sur 29 à trois points) sur 60 tirs - 13 lancers francs sur 19 tentés - 25 rebonds - 15 passes décisives - 17 balles perdues - 21 fautes personnelles.

Marqueurs: Hopkins (10), Allen (7), Keller (7), Hanga (18), Vojvoda, (8) Benke, (9), Eilingsfeld (6), Varadi (9),

