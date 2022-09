L’équipe de France est tombée dans le piège. Dans une enceinte forcément acquise à la cause de l’Allemagne, surtout après le vibrant hommage accordé à Dirk Nowitzki, les Bleus ont entamé l’EuroBasket par une lourde défaite (63-76). Jamais vraiment dominateurs dans cette rencontre, les hommes de Vincent Collet ont été à la peine offensivement (38 % au shoot) et se sont rendus coupables de trop de trous d’air en défense. Un seul joueur a surnagé : Guerschon Yabusele (18 points, 4 rebonds). Mais il n’a été suivi par aucun de ses partenaires, à l’image d’un Evan Fournier maladroit (2/10) et d’un Rudy Gobert mal utilisé en attaque. On attend maintenant une réaction face à la Lituanie de Domantas Sabonis.

Pour les Français, l’EuroBasket 2022 aura donc commencé comme s’était terminée la précédente édition : par une défaite face à l’Allemagne. Les coéquipiers de Dennis Schröder, pourtant auteur d’un 0 sur 6 à 3 points, ont fait preuve de sérieux pour profiter des lacunes de l’équipe de France. Ils ont notamment sanctionné les trop nombreuses pertes de balle adverses (17), alors qu’ils ont pour leur part pris soin du ballon. Leur entêtement à 3 points (10/32) aurait pu leur coûter cher, mais chaque tir primé inscrit a fait mal aux Bleus, incapables d’assurer suffisamment de stops défensifs consécutifs pour recoller, sauf au début du troisième quart-temps.

La France n’a pas existé

L’Allemagne a d’ailleurs construit sa victoire au retour des vestiaires. Après avoir connu un gros trou d’air, elle a infligé un 9-0 à la France pour prendre les commandes et ne plus jamais les lâcher, juste avant l’entame de l’ultime période. Elle a été remportée d’une courte tête par les Bleus (20-19), grâce particulièrement à l’activité de Vincent Poirier (8 points, 4 rebonds), mais il était un peu trop tard pour obtenir un bon résultat. Pas plus en réussite sur la ligne à trois points que les Allemands (7/21), les Français, en sérieuse panne collective, ont par ailleurs été plombés par les points lâchés aux lancers francs (16/24, contre 8/8). C’est donc un ensemble de petits détails qui a coûté la partie à des Bleus n’ayant fait que réagir.

À l’inverse, l’Allemagne a montré une belle solidarité tout au long de la rencontre, portée par la générosité débordante de Johannes Thiemann (14 points, 6 rebonds, 5 fautes). Pour preuve, quatre joueurs ont dépassé la barre des 10 points. La France ferait bien de s’en inspirer pour son rebond espéré face à la Lituanie, qui devra, elle aussi, se racheter après sa défaite inaugurale face à la Slovénie de Luka Doncic, déjà dominateur. Aucune des deux nations ne voudra perdre ce deuxième match, et ce sera par ricochet un nouveau piège à éviter pour la France.

