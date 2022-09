La phase de poules achevée, l’équipe de France passe désormais aux choses sérieuses, et ce dès samedi, avec un affrontement qui s’annonce disputé face à la Turquie (12h). Troisièmes du groupe B, les Bleus s’avancent en favoris face à la formation entraînée par Ergin Ataman. Mais prudence, car les Turcs compteront sur des tribunes acquises à leur cause dans la Mercedes Benz Arena de Berlin.

Ad

L'incertitude Yabusele

Eurobasket Antetokounmpo souffre d'une "légère entorse" à la cheville droite IL Y A 21 HEURES

La phase éliminatoire approche à grands pas et tous les doutes ne sont pas évacués. Auteur d’une campagne éclatante, l’ailier-fort Guerschon Yabusele (14,8 points de moyenne), touché à une cuisse face à la Bosnie-Herzégovine, ne sait toujours pas s’il sera suffisamment rétabli pour disputer le huitième face aux Turcs. En cas de forfait du joueur du Real Madrid, Amath Mbaye, solide contre la Slovénie (13 points, 5 passes), est candidat à sa succession dans le cinq de départ.

En conférence de presse ce vendredi après-midi, Vincent Collet a confié son optimisme quant à la participation de son joueur. "On espère qu’il sera là, positivait le sélectionneur français. C’est une blessure musculaire. La logique serait qu’il soit là, mais il faut attendre demain. Nous l’avons ménagé à l’entraînement, même si nous n’avons pas fait d’opposition forte. Il a participé à la mise en place, trottiné autour du terrain et ça va de mieux en mieux. On garde bon espoir qu’il soit là." Mais au-delà du choix des hommes, les Bleus devront surtout corriger une animation chancelante lors du premier tour.

Guerschon Yabusele (France) face à l'Allemagne. / EuroBasket 2022 Crédit: Getty Images

Un premier tour pour se rôder

La "rigueur offensive", deux termes souvent ressassés dans la bouche du sélectionneur des Bleus. Privé de la paire Nicolas Batum – Nando de Colo, Vincent Collet a dû installer une nouvelle hiérarchie, bâtie autour d’un Evan Fournier secondé par Andrew Albicy et Terry Tarpey. Une fois le cinq majeur érigé, il a fallu corriger les lacunes entrevues lors de la défaite inaugurale face à l’Allemagne (63-76).

Un jeu offensif moins rôdé, c'est l’assurance de pertes de balles évitables, et un manque criant de tirs à tenter (13 de moins que les Allemands). Résultat, après 7 petits points (2/10) contre l’Allemagne, Fournier a progressivement haussé son niveau d’adresse, jusqu’à atteindre un joli total de 27 points contre la Lituanie (9/20).

A ce jeu de montée en gamme, Rudy Gobert a lui aussi évolué dans le bon sens depuis l’entame de la compétition. Le géant français a su profiter de l’impact slovène sur les arrières pour scorer davantage. Plus proche du cercle adverse, Gobert (19 points) s’est démené en l’absence de Yabusele, dans un rôle qu’il devrait réendosser samedi contre la Turquie.

La Turquie, l'adversaire piège par excellence

Face à ces Tricolores en rodage, la Turquie s'appuie sur un capital physique étouffant, couplé à des individualités détonantes, à l’image de Cedi Osman ou Furkan Korkmaz. Le troisième larron évoluant en NBA, Alperen Sengun (20 ans), affiche même le meilleur total de l’effectif turc, avec 91 points inscrits en cinq rencontres. Méfiant, Vincent Collet est particulièrement sensible au défi que représente une confrontation contre la Turquie, qui s’était offert le scalp des Bleus en amical avant le Mondial 2019 (69-74).

Depuis sa médaille d’argent sur ses terres lors du Mondial 2010, l’équipe turque a perdu de son éclat, et n’est plus apparue dans le dernier carré d’un tournoi international depuis près de dix ans. Un déclassement que les hommes d’Ergin Ataman tiennent à renverser. Deuxième du groupe A avec trois victoires et deux défaites, dont la dernière face à l’Espagne (69-72), la Turquie a tout à gagner contre une équipe de France venue pour l’or.

Shane Larkin Crédit: Eurosport

Mais entre-temps, un coup du sort est venu toucher l’équipe turque, qui sera privée de son meneur Shane Larkin (29 ans) pour le reste de la compétition. Contraint d’être opéré de la main droite, le joueur de l’Efes Istanbul devait initialement tenir sa place après les premiers examens passés jeudi en Turquie, comme l’a annoncé la Fédération turque (TBF). Si Larkin ne réalisait pas un grand Euro jusqu’ici (9 points, 7 passes de moyenne), l’effectif des 12 Géants ne dispose pas de pléthore de meneurs pour le remplacer. De quoi propulser encore un peu plus les Bleus vers un statut de favoris qu'ils devront assumer s'ils veulent conquérir les sommets européens.

Eurobasket "On a été maltraités" : Les Bleus sont en colère et ce n'est pas de la faute de Doncic HIER À 19:43