L'équipe de France s'est loupée. Ce jeudi soir, à l'occasion de leur entrée en lice dans cette édition 2022 de l'EuroBasket, du côté de Cologne, les Bleus se sont inclinés contre l'Allemagne (76-63).

A l'issue de cette rencontre, Vincent Collet n'a pas mâché ses mots. Le sélectionneur de l'équipe de France a notamment pointé du doigt les difficultés rencontrées par ses deux leaders, Evan Fournier et Rudy Gobert : "Ce sont des choses qui arrivent, mais nos deux leaders étaient en dessous de ce qu'on attend d'eux. C'est un handicap mais malgré ça, on était dans le match jusqu'à la 26e minute. On espère qu'ils vont monter en puissance tous les deux. Et ils vont le faire."

On s'attend à un traitement de faveur systématique sur Evan

Les deux stars de la NBA n'ont même pas terminé meilleurs marqueurs de leur sélection, dans cette rencontre, puisque c'est Guerschon Yabusele qui a eu cet honneur (18 points, 4 rebonds). Rudy Gobert, quant à lui, termine à 11 points et 12 rebonds. De quoi le faire réagir : "Moi, comme tous, il faut qu'on arrive à élever notre niveau, à être capables de bouger le ballon, d'installer notre jeu et de jouer simple. Même quand ils sont très agressifs, il y a toujours une deuxième option, il faut qu'on arrive à mieux se connecter et se comprendre. (...) Je sais que personnellement, je dois être meilleur."

Quant à Evan Fournier, il a été encore plus en retrait, puisqu'il termine à 7 points, 2 rebonds et 1 passe décisive. Un capitaine des Bleus que Vincent Collet sait forcément attendu : "On s'attend à un traitement de faveur systématique sur Evan. Il va falloir qu'il s'adapte à ces situations en étant plus patient et plus mobile mais il faut qu'on l'aide autour." Les deux hommes forts de cette équipe de France auront l'occasion de se rattraper dès ce samedi (17h45), contre la Lituanie.

