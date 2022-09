Changement d’ambiance à la Mercedes-Benz Arena de Berlin. Après deux victoires arrachées miraculeusement en prolongation en huitièmes et en quarts, l’équipe de France s’est enfin vraiment montrée à la hauteur de ses ambitions en dominant de bout en bout sa demi-finale contre la Pologne ce vendredi (95-54). Plus qu’un succès, une démonstration et même un match de référence pour les hommes de Vincent Collet qui se qualifient donc pour la finale de l’Eurobasket 2022 après un parcours plutôt chaotique.

Ad

Plus d'infos à venir...

Eurobasket Nouvelle sensation à Berlin : Doncic et la Slovénie sortis par la Pologne HIER À 20:28

Eurobasket "Il faut qu'on arrête" : les Bleus se passeraient bien de leurs scénarios dingues HIER À 19:45