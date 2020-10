L'ASVEL a disputé son dernier match officiel le 11 octobre à Cholet et est depuis à l'arrêt en raison de nombreux cas de Covid-19 détectés au sein de son effectif. Trois rencontres d'Euroligue ont été reportées. Le match à l'Astroballe contre les Serbes de l'Etoile Rouge Belgrade comptant pour la quatrième journée a été reprogrammé le 11 novembre. Suivront ensuite le match contre les Grecs du Panathinaikos le 1er décembre (3e journée), toujours à domicile, puis un déplacement à Istanbul contre l'Efes (5e journée) le 8 décembre.

L'Euroleague Basketball a modifié son règlement : il prévoyait initialement un match perdu pour une équipe qui ne peut pas aligner huit joueurs, mais autorise désormais de reprogrammer une rencontre. Sur les six premières journées, huit des 48 matches prévus ont été reportés en raison de la pandémie de Covid-19. Le club de Tony Parker retrouve les parquets jeudi en fin d'après-midi contre les Lituaniens de Kaunas (18h00) et tentera de remporter son premier succès au niveau européen cette saison après deux revers à Valence (65-63) et à Milan (87-73).