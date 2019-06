Les deux premiers matches ont été ratés pour la Roca Team...

Paul Lacombe : Ils nous ont montré ce qu'il fallait faire sur le plan physique. Ils nous ont totalement fait déjouer par leur dureté défensive. On n'a pas réussi à répondre collectivement. On n'a pas joué ensemble. Il y a eu quelques sursauts d'orgueil individuels. Mais ça ne suffit pas pour gagner. Malgré tout, les deux matches nous laissent de l'espoir. A la vidéo, on a vu qu'on ne faisait pas les choses dans le bon ordre. Pour l'emporter, il faudra montrer un bien meilleur visage, répondre à l'intensité, avec plus d'engagement et de dureté. Après, viendront fluidité offensive et plaisir. Ces deux matches ont laissé pas mal de frustration. Avec plus de plaisir et un retour aux fondamentaux, on peut prendre un match.

" On y croit encore "

Vous êtes-vous mis trop de pression ?

P.L. : Sur un plan personnel, c'est sûr ! Cela m'a rattrapé inconsciemment. J'ai tout essayé, sans parvenir à me mettre dans une bulle. Je ne sais pas si cela s'est propagé sur mes coéquipiers. Mais sur le plan collectif, certains n'ont pas encore répondu présent. Certes, l'Asvel joue très bien. Mais on n'est pas nous-mêmes. Il y a un peu de pression. Maintenant, il faut pouvoir allier sérénité, lucidité et intensité. Pour l'instant, on ne s'est pas mis au niveau des finales. C'est une certitude. Cela commence par moi, car au-delà d'un moins bon rendement sur ces play-offs, mon attitude n'est pas bonne. Cela m'a pesé. Pour ma fierté personnelle, mais aussi pour ceux qui me soutiennent, je dois faire mieux.

Pourtant, vous pouvez mener ce collectif...

P.L : Oui. Mais je ne me suis pas retrouvé dans ce collectif sur ces deux matches, avec l'impression d'être un peu mis à l'écart. C'est facile de critiquer. Quand un joueur n'est pas dans la bonne attitude, les ballons viennent moins bien. Le 4e quart-temps du match 2 m'a fait beaucoup de bien et permis de redevenir moi-même. Cela va être la voie à suivre. On y croit encore. Nos attitudes ont été catastrophiques. On en est choqués. C'est 'l'effet finales'. En redevenant nous-mêmes, on arrivera peut-être à accrocher ce troisième match. Par fierté et sans évoquer la suite. Dos au mur, on voit 'les bonhommes'. Ce serait trop facile d'abandonner et de se dire qu'ils sont les plus forts. On verra qui, dans notre équipe, a le plus de caractère. Forcément, c'est aussi personnel. A moi de montrer si j'ai du caractère, si je mérite tous les honneurs de cette saison. Je dois montrer la voie dans l'engagement et l'énergie. Si j'y parviens, je pense pouvoir amener mes coéquipiers avec moi.