Dans un classement à relativiser en raison des perturbations liées à la pandémie de Covid-19, Monaco s'est installé en tête du classement en infligeant un cinquième revers consécutif de la saison aux Dordognots, tandis que Dijon a balayé Bourg-en-Bresse, qui pouvait pourtant prendre seul la tête du Championnat en cas de succès. Les Bourguignons en profitent pour grimper sur le podium à la trêve (3e), juste devant Bourg-en-Bresse et derrière Boulogne-Levallois, ancien leader, qui s'est incliné en ouverture contre Le Mans (95-88).

Loin de ses bases, Monaco s'est progressivement détaché après un premier quart-temps dominé par Boulazac. Les Dordognots, imprécis au tir (16/38), ont vu les Monégasques creuser l'écart à la pause (45-39), bien emmenés par le meneur Demarquis Bost (16 pts). En tête à la mi-temps avec 14 points d'avance, Dijon a créé la surprise sur son parquet et Bourg-en-Bresse n'est pas parvenu à revenir en seconde période pour perturber des Bourguignons très solide défensivement. Les hommes de Laurent Legname ont enregistré leur septième succès en Championnat cette saison. Avec une efficacité insolente en attaque, à l'image de l'ailier Hans Vanwijn (21 points et 4/6 aux 3 pts), les Dijonnais n'ont jamais desserré l'étau et comptaient 23 points d'avance avant le quatrième quart-temps.