Villeurbanne a continué son sans-faute en championnat de France en allant s'imposer difficilement dans le derby face à Roanne 73-69 dimanche lors de la 6e journée du championnat de France de basket, deux jours après sa défaite face à Kaunas en Euroligue. L'ASVEL reste leader au classement, suivi par Boulogne-Levallois et Monaco, vainqueurs également ce week-end.

Le champion de France en titre n'a jamais mené plus de huit points face à son voisin et s'est même trouvé mené lors du quatrième quart-temps, avant de l'emporter. En pleine crise après la mise à l'écart de son entraîneur Laurent Pluvy mardi, c'est Maxime Boire, assistant coach depuis trois ans et demi, qui a pris l'intérim sur le banc roannais. Les joueurs de Zvezdan Mitrovic, qui ont joué quatre fois en dix jours avec l'Euroligue, menaient seulement de six points à la fin de la première période (32-26).

Après la pause, la Chorale de Roanne, poussée par une halle Vacheresse à guichets fermés, a un temps réduit l'écart, revenant même à égalité à plusieurs reprises dans le troisième quart-temps. Les hommes de Maxime Boire ont réussi l'exploit de passer devant Villeurbanne lors du quatrième quart-temps, avec un écart maximal de 6 points (59-53). Toujours à égalité dans le money time (69-69), les Villeurbannais ont pu compter sur l'agilité d'Edwin Jackson (15 pts), qui a inscrit quatre lancers francs (huit au total, sur huit tentatives), permettant finalement au leader de s'imposer 73-69. Il s'agit de la cinquième défaite en championnat de Roanne en six matches.

Boulogne-Levallois également parfait

Dans l'autre match de la journée, ça a aussi été compliqué pour Boulogne-Levallois (2e), qui a eu besoin d'une double prolongation pour se défaire de l'Elan Béarnais 114 à 110, 12e au classement. Un succès notamment dû à Briante Weber, MVP de la rencontre (26 pts). Au bout du suspense, les Franciliens restent aussi invaincus et continuent de tenir tête à l'ASVEL.

Monaco complète le podium, victorieux samedi à domicile face à Strasbourg (86-70), notamment grâce à Kim Tillie, en forme (13 pts, 6 rebonds). La SIG (16e), en difficulté cette saison, se trouve après cette 6e journée dans la zone de relégation, tout comme Roanne (17e) et Le Portel (18e).