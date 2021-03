Villeurbanne, sur courant alternatif depuis plusieurs semaines --un match sur deux perdu lors de ses six précédentes sorties--, a enchaîné une deuxième victoire consécutive en championnat de France en battant largement à domicile Châlons-Reims 97 à 71, dimanche en championnat.

A la mi-temps, les Villeurbannais comptaient neuf longueurs d'avance (46-37), grâce à l'adresse de l'intérieur Moustapha Fall et l'efficacité de l'ailier-fort Guerschon Yabusele, auteurs de 11 points chacun. L'équipe champenoise, qui avait pris le meilleur départ en remportant le premier quart-temps, aurait pu coller un peu plus à la formation rhodanienne si elle n'avait été aussi maladroite aux lancers francs dans cette première moitié de match: 6 sur 14.

L'Asvel, pétillante et toujours emmenée par ses gâchettes Fall et Yabusele, s'est ensuite envolée dans le troisième quart, pour finalement s'imposer avec une marge confortable de 26 points. Fall a tenu dans ce match son rang de joueur le plus adroit de l'Elite, avec un 100% de réussite au tir (7/7).

