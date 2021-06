Une page se tourne pour Victor Wembanyama. Désigné meilleur jeune de la saison, le pivot franaçs de 17 ans (2,18 m, 95 kg), qui a tourné cette année à 6,8 points, 4,7 rebonds et 1,9 contre de moyenne par match, à 44% de réussite dont 36% à 3 points, en 17 minutes de jeu en moyenne, a décidé de quitté son club formateur de Nanterre. Le plus grand espoir du basket français souhaite rejoindre un club évoluant en Euroligue avant de s'inscrire à la draft NBA.

"Victor Wembanyama nous a informés de sa décision de quitter le club malgré le projet ambitieux. Nous lui souhaitons la plus grande réussite dans son projet futur et dans la suite de sa carrière professionnelle et le remercions pour son implication", a écrit dans un communiqué Nanterre 92, qui ne s'est pas qualifié pour les play-offs de Jeep Elite pour la première fois depuis 2014.

