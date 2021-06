Et de 20. Villeurbanne a été sacré champion de France pour la 20e fois de son histoire en battant Dijon (87-74), samedi à Rouen. L'Asvel conserve son titre, glané en 2019 et non attribué en 2020 en raison de la pandémie. C'est également le deuxième titre national cette saison pour les Rhodaniens après la Coupe de France, remportée en avril (77-61) contre... la JDA Dijon.

Plus forts que les absences

Favoris, bien que diminués notamment par les absences de leurs internationaux tricolores partis préparer les JO, les hommes de TJ Parker ont néanmoins pris le dessus dès le deuxième quart-temps, menant de 11 points à la pause (44-33).

Désireux de décrocher un premier titre de champion avant le départ de leur coach Laurent Legname, les Dijonnais, premiers de la saison régulière, ont paru dépassé après le premier quart-temps face à la machine Asvel, à l'image d'Axel Julien (9 points) ou David Holston (5 points), bien moins décisifs qu'à l'accoutumée. De l'autre côté, David Lighty (21 points) a été sacré homme du match.

