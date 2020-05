Le basket français mise sur la continuité : Collet et Garnier confirmés jusqu'en 2021

JEUX OLYMPIQUES TOKYO - Dans un communiqué publié jeudi sur son site officiel, la Fédération française de basket a annoncé que les contrats de Vincent Collet et Valérie Garnier, entraîneurs des équipes de France masculine et féminine, étaient prolongés jusqu'aux JO de Tokyo, reportés à l'été 2021.

Vincent Collet et Valérie Garnier seront aux JO de Tokyo l'an prochain. Dans un communiqué, la Fédération française de basket a annoncé jeudi que les coachs des équipes tricolores masculine et féminine étaient confirmés jusqu'en 2021. Cette décision a été validée par Jean-Pierre Siutat, le président de la Fédération, et Alain Contensoux, le Directeur technique national. A un an des Jeux olympiques, le basket français a donc choisi de miser sur la stabilité.

NBA Le début de la vie d'après : la NBA s'apprête à reprendre l'entraînement en ordre dispersé IL Y A 5 HEURES

Vincent Collet pourra également intervenir auprès des équipes de France jeunes et du Pole Espoirs. Son homologue, Valérie Garnier, aura également un oeil avisé sur la formation du basket féminin. Par ailleurs, la FFBB a confirmé Patrick Beesley dans ses fonctions de manager général du Team France Basket jusqu'en 2021. Même son de cloche pour Boris Diaw, le manager général adjoint.

Dumerc renforcera bientôt le staff des Bleues

Chez les féminines, la Fédération française de basket annonce également que Céline Dumerc, qui aura 38 ans le 9 juillet et évoluera la saison prochaine à Basket Landes pour la cinquième saison consécutive, "prendra dans un avenir proche les fonctions de manager général de l’équipe de France féminine, notamment lors des prochaines fenêtres internationales". Lorsque son calendrier le lui permettra, elle pourra également superviser la formation française.

NBA "Parfois, ça craint d'être très connu..." : Ewing s'est fait voler ses médailles IL Y A 19 HEURES