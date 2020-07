LIGA ACB - Le FC Barcelone a annoncé ce jeudi qu'il venait de faire signer le meneur international grec Nick Calathes. Il s'agit d'une très belle recrue pour le club catalan, qui sera désormais entraîné par Sarunas Jasikevicius.

Le mercato s'emballe pour le club catalan. Le meneur international grec Nick Calathes, qui évoluait au Panathinaïkos, va signer un contrat de trois ans avec le FC Barcelone, l'une des équipes majeures d'Euroligue, a annoncé jeudi le club catalan sur son site internet. Meilleur passeur de la dernière édition de l'Euroligue (9,1 passes décisives par matches), le joueur de 31 ans né en Floride détient également le record du nombre de passes sur un match de play-offs (16).

Il a effectué toute sa carrière en Grèce, hormis une saison en Russie (Lokomotiv Kouban-Krasnodar en 2012-2013) et deux saisons en NBA avec les Memphies Grizzlies, entre 2013 et 2015. Calathes a remporté l'Euroligue en 2011, six championnats et quatre Coupes de Grèce avec le Panathinaïkos, ainsi qu'une Eurocoupe en 2013 avec Kouban.

Cette saison, le FC Barcelone s'est incliné en finale du championnat d'Espagne contre Vitoria, précipitant le départ de son entraîneur, le germano-serbe Svetislav Pesic. Début juillet, l'entraîneur lituanien et légende du basket européen Sarunas Jasikevicius (44 ans) s'est engagé en faveur du FC Barcelone.

