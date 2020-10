Le parcours européen de Dijon s'est arrêté vendredi face à Burgos (81-67), à Athènes en demi-finale de la Ligue des champions (BCL), le 3e niveau continental derrière l'Euroligue et l'Eurocup. Les Espagnols affronteront le vainqueur de l'autre demi-finale qui oppose en soirée l'AEK Athènes à Saragosse. En manque de rythme et d'impact, la JDA a manqué son début de match en Grèce, où se déroule le Final 8. Comme en quarts contre les Turcs d'Ankara (83-82), Dijon a eu du mal à défendre face à des Espagnols très en réussite au tir avec 9 paniers à 3 points lors de la première période. Ainsi la JDA est rentrée aux vestiaires avec 13 points de retard (43-30).

A la reprise, les hommes de Laurent Legname se sont un peu réveillés pour revenir à 6 points (49-35), mais ne sont jamais parvenus à combler leur retard. Face au meneur dijonnais David Holston, peu inspiré avec 6 points seulement, Ken Horton (19 pts, 10 rebonds) et Vitor Benite (25 pts) ont brillé et porté Burgos vers la finale. "On n'a pas été parfait en défense. IIs en ont profité, ils ont été très bons au shoot. Il y a eu trop d'erreurs pour tenir tête à une équipe comme ça", a résumé le capitaine de la JDA Axel Julien au micro de Canal Plus.