Le joueur : Klay Thompson réussit un excellent retour après deux saisons blanches

Klay Thompson a donné le ton de son retour seulement 30 secondes après avoir foulé un parquet NBA pour la première fois depuis 2019. 30 secondes ont suffit pour inscrire son premier panier, sur sa toute première tentative, en attaquant le cercle balle en main avec agressivité et détermination. Une manière de marquer le coup. De rappeler à tous que, oui, il ne revient pas juste faire de la figuration. Et dans son sillage, les Warriors ont écrasé les Cavaliers (96-82) lors d’un soir de fête au Chase Center de San Francisco.

L’arrière All-Star, qui a joué pour la dernière fois lors des finales 2019 perdues contre les Raptors, a évidemment été chaudement accueilli par le public californien. Sa toute première dans la nouvelle salle de la franchise, inaugurée quelques mois après sa première grave blessure au genou. Une déchirure des ligaments croisés qui a entraîné une saison blanche. Puis une seconde, dans la foulée, avec une rupture du tendon d’Achille alors qu’il préparait déjà son retour à la fin d’année 2020. La NBA a beaucoup changé depuis. Kawhi Leonard est parti aux Clippers après avoir terrassé des Warriors meurtris. Paul George l’a accompagné. Kevin Durant est maintenant à Brooklyn, avec James Harden. Russell Westbrook joue pour les Lakers. Oui, le paysage a été beaucoup bouleversé. Mais Thompson est toujours le même.

Ou presque, s’il a montré quelques signes de rouille – tout à fait logique – il a réussi son retour en marquant 17 points en seulement 20 minutes. 17 points à 7 sur 18 aux tirs dont 3 sur 8 à trois-points. Avec aussi 3 rebonds. 941 jours après sa dernière apparition, il s’est même offert deux accomplissements : atteindre les 12 000 points et les 1800 trois-points inscrits en carrière.

"C’était génial de l’avoir avec nous", confie Stephen Curry, qui a profité de la présence de son meilleur coéquipier pour lui-même se sortir d’une mauvaise passe en inscrivant 28 points. Le retour de Klay Thompson a électrifié une équipe déjà en confiance après son excellent début de saison. Avec une action pour illustrer ce constat, un dunk féroce qui vient rassurer qui vient rassurer sur les capacités athlétiques du bonhomme après deux blessures aussi sévères.

Tout n’est évidemment pas parfait mais il était difficile d’imaginer un meilleur retour pour le joueur de 31 ans.

Le match : Les Grizzlies calment les Lakers de LeBron James

Après quatre victoires de suite, les Lakers ont été ramenés à la réalité en tombant sur des Grizzlies en grande forme. La franchise du Tennessee est allée chercher son neuvième succès de rang - un record de franchise - en faisant tomber les champions 2020 (127-119) malgré les 35 points, 9 rebonds et 7 passes de LeBron James. Le King a dû se sentir bien seul par moment dimanche soir. Il a tout tenté, en faisant preuve de réussite (14 sur 19) mais aucun de ses coéquipiers du cinq majeur n’a marqué plus de 7 points ! 6 petites unités pour Russell Westbrook, limité à 2 sur 12 aux tirs.

Les Lakers ont subi dans les deuxièmes et troisièmes quart-temps. Dominés par le collectif des Grizzlies. Jaren Jackson Jr et Desmond Bane ont mené la charge avec 21 et 23 points. Ja Morant en a ajouté 16. Le score ne reflète même pas complètement le contrôle des joueurs de Memphis, qui comptaient 24 points d’avance à l’entame du quatrième quart-temps ! Ils ont largement pris le dessus et les remplaçants de Los Angeles ont allégé l’addition en revenant à 8 longueurs dans les dernières minutes. Mais la victoire revient donc aux Grizzlies, trop forts pour les Lakers depuis le début de la saison. Avec un contre incroyable de Morant qui résume plutôt bien l'opposition entre les deux équipes dimanche.

La série : Les Raptors ne s’arrêtent plus

Incroyable remontée au classement des Raptors depuis quelques semaines. Toronto a gagné son sixième match de suite en battant New Orleans (105-101) la nuit dernière. Avec 32 points de Fred VanVleet mais aussi 29 points, 10 rebonds et 7 passes de Pascal Siakam. Le duo porte actuellement la franchise canadienne, qui revient en force dans le top-8 de la Conférence Est. Les Raptors sont désormais septièmes et peuvent à nouveau se mettre à penser sérieusement à une qualification en playoffs.

La série (bis) : Les Mavericks de plus en plus chauds

Attention à Dallas. Après un début de saison raté, l’organisation texane retrouve du dynamise avec un équilibre qui se met enfin en place. Du coup, les Mavericks ont eux aussi décroché une sixième victoire de suite dimanche soir. Ils ont même battu les Bulls (113-99), premiers à l’Est ! Avec un excellent Luka Doncic à la baguette. Le Slovène a compilé un triple-double : 21 points, 14 rebonds et 14 passes. Cinq autres joueurs ont inscrit au moins 10 points à ses côtés. L’attaque prend forme, la défense progresse… et les Mavs sont cinquièmes à l’Ouest, en embuscade.

La performance : 40 points pour Karl-Anthony Towns

Les Timberwolves ont écrasé les Rockets (141-123) sous l’impulsion d’un Karl-Anthony Towns absolument dominateur dans la raquette. L’intérieur All-Star a claqué 40 points sans même forcément abuser du tir lointain (15 sur 25 aux tirs et 4 sur 6 derrière l’arc). Simplement en prenant le dessus dessous. Il a aussi capté 9 rebonds (6 offensifs) et délivré 7 passes décisives.

La stat : 22

Comme le nombre de rebonds pris par Kyle Kuzma la nuit dernière. 27 points et 22 rebonds lors de la victoire des Wizards contre le Magic (102-100). Une victoire qui permet à Washington de se relever après deux défaites consécutives. La franchise de la capitale fédérale reste neuvième à l’Est.

Les Français : Nicolas Batum relance les Clippers

En tant que joueur d’expérience, Nicolas Batum se doit parfois de prendre la parole pour remettre ses coéquipiers sur le bon chemin. Et après 3 défaites de suite, il n’a pas hésité à rappeler certains fondamentaux collectifs à ses camarades. Les mots, puis ensuite les actes. Titularisé dimanche soir, l’ailier tricolore a contribué à la réaction des Clippers, vainqueurs des Hawks (106-93). 10 points, 8 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre pour le vétéran.

Les résultats de la nuit en NBA

Nets - Spurs : 121-119

Clippers - Hawks : 106-93

Magic - Wizards : 100-102

Raptors - Pelicans : 105-101

Rockets - Timberwolves : 123-141

Thunder - Nuggets : 95-99

Mavericks - Bulls : 113-99

Warriors - Cavaliers : 96-82

Trail Blazers - Grizzlies : 103-88

Lakers - Grizzlies : 119-127

