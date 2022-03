Jalen Green n'en est plus à son coup d'essai. Habitué à gratifier le public (adverse en l'occurence) de ses plus beaux gestes en altitude, l'arrière des Rockets a brillé autant dans son scoring (23 points) que par ses gestes techniques en tutoyant l'arceau.

Samedi, lors de la victoire de Houston contre Portland (106-125), Green a une nouvelle fois sauté plus haut que tout le monde et s'est envolé pour claquer un moulin à vent en contre-attaque, sur une passe décisive de Kevin Porter Junior et devant le regard résigné de Ben McLemore.

Grâce à la très belle performance de Jalen Green, Houston s'est donc imposé assez aisément mais reste tout de même dernier de la Conférence Ouest avec un terrible bilan de 19 succès pour 55 défaites. Quant à Green, il s'agit de son troisième match à plus de 20 points sur les six dernières rencontres.

